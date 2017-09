Assalta idosa platinense no centro da cidade

Na rua Sete de Setembro

Um marginal encapuzado e com blusa de moletom azul agrediu fisicamente uma idosa de 74 anos em torno das 6h45m desta terça-feira, dia 19, na rua 7 de setembro, no centro de Santo Antônio da Platina.

Maria Helena Martins(fotos) estava com dois reais para comprar pão numa panificadora próxima do local do crime, quando o bandido lhe tomou a bolsa com o dinheiro e as chaves da residência.

Em seguida,fugiu a pé.

Ela se mostrou indignada com a violência.