Adolescente de Jacarezinho flagrada com identidade falsa

Menina estava numa festa chamada Descarrego

A Polícia Civil de Jacarezinho efetuou uma operação na madrugada deste sábado, dia primeiro, na festa “Descarrego”, que aconteceu num clube social de Jacarezinho, para coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e averiguar falsificação de documentos de identidade.

A força-tarefa teve a participação do Instituto de Identificação do posto de Jacarezinho e Conselho Tutelar.

Durante uma das abordagens, a equipe de papiloscopistas do Instituto de Identificação da Polícia Civil averiguou que uma adolescente de 15 anos apresentou uma carteira de identidade falsa para entrar no evento.

Ela foi encaminhada para a delegacia para ser ouvida e entregue aos responsáveis.

