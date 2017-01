Beatriz Azevedo está no topo das mais lindas da nossa região e a loira mostra isso com a maior facilidade do mundo.

Bonita, simpática e animada, a siqueirense aparece marcando como a “Gata da Semana”. Em relacionamento sério com Mateus Bassani deixa bem claro que o coraçãozinho já tem dono e que também é uma grande amiga.

Texto: Maitê Brusman