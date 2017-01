Norte Pioneiro ganha 38 PMs

Aconteceu, nesta terça-feira (dia 10), a formatura militar dos Alunos do “Curso de Formação de Soldados” do 2º Batalhão, bem como de toda região do 2º Comando Regional de Policia Militar (CRPM). A solenidade ocorreu no Ginásio do Moringão, no município de Londrina.Em todo Estado estão se formando 2104 novos soldados da polícia militar e 585 novos soldados do Corpo de Bombeiro.

Na solenidade se formaram 428 novos integrantes, sendo 34 Soldados Bombeiros Militares e 394 Soldados Policiais Militares. Pertencentes ao 2º Batalhão se formaram 38 novos policiais que realizarão o reforço dentro das quatro companhias pertencentes a unidade.

O Governador do Estado, Beto Richa, esteve presente na solenidade e discursou por alguns minutos ressaltando a importância da nova contratação de policiais militares, mesmo em um período em que o Estado passa por dificuldades econômicas, assim como os demais Estados Brasileiros.