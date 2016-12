Novo cardápio na Cabana do Lago

Com estilo rústico, o Restaurante Cabana do Lago, às margens da BR 153 km 59 (a 15 km de Santo Antônio da Platina, sentido Ibaiti) inaugura seu novo cardápio para a temporada de verão. O empresário Junior Pucci resolveu inovar criando um cardápio especial para cada dia da semana e com preço acessível.

Além do prato do dia que é acompanhado de salada da estação, e é servido de terça a sábado, o restaurante oferece um cardápio à la carte, com acompanhamentos especiais como as seguintes massas: pene ou talharim ao molho carbonara; pene ou talharim ao molho pesto; pene ou talharim à bolonhesa. Ainda oferece risoto ao molho de damasco e gorgonzola, risoto ao molho funghi e risoto ao molho quatro queijos.

Aos domingos, o almoço é exclusivamente à la carte e servido em outro ambiente, no “Grand Saloon Álamo”.

Outras delícias são as porções que a casa oferece, como: batata frita, polenta frita, mandioca frita, franco a passarinho, calabresa acebolada, isca de tilápia, tiras de mignon com cebola, e tábua de queijo e presunto.

Outro atrativo do restaurante é aquela bebida bem gelada: cervejas Skol, Antártica, Budwaiser, Heineken, Original, Bohemia e Brahma; caipirinhas de saquê, vodka e pinga; suco natural de laranja, limonada suíça, entre outros.

A direção da empresa busca oferecer o que existe de melhor em infraestrutura de lazer proporcionando momentos agradáveis para as famílias e grupos amigos no Restaurante e na Pousada, que agora também disponibiliza o Pesqueiro Cabana do Lago, que possui diversas espécies de peixes como pacu, traíra, tilápia, pintado e dourado.

Para os amantes da pescaria uma boa notícia, o pesqueiro funciona em dois sistemas: “pegue e solte” onde o cliente se diverte fisgando as diferentes espécies de peixe e soltando em seguida; e “pegue e pague” onde o cliente pode adquirir o peixe fisgado e levá-lo para casa.

Mais informações: pelos telefones (43) 99650-0461 ou através do Whatsap (43) 99977-1551 e (41) 99953-3970.

https://www.facebook.com/Pousada-Cabana-do-Lagos/ http://www.pousadacabanadolago.com.br/ contato@pousadacabanadolago.com.br /

Homepage – Pousada Cabana do Lago

www.pousadacabanadolago.com.br