Helicóptero socorre menino de três anos que tomou veneno contra carrapatos

Um menino de três anos ingeriu, acidentalmente, algumas gotas de veneno na tarde desta segunda-feira,dia 12, quando brincava em sua residência em Santo Antônio da Platina.Foi levado às pressas para o Pronto Socorro Municipal, em seguida Hospital Nossa Senhora da Saúde e depois o helicóptero do governo do Paraná o transportou ao Hospital Universitário de Londrina para desintoxicação e atendimento especializado.



Segundo a reportagem do npdiario apurou, o menor foi salvo porque a irmã, de dez anos, percebeu que tinha mexido na embalagem da droga de uso veterinário chamada Amitraz(foto) e comunicou os pais.

É um carrapaticida para animais(principalmente cães e gatos), indicado para tratamento de infestações de carrapatos.

O médico pediatra Claudinei de Oliveira acompanhou o atendimento e a transferência do paciente, junto com os pais, Joelma e Alex.A aeronave pousou e decolou no estádio José Eleutério da Silva(fotos e vídeo).

