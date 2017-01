Acessórios para quem tem câncer

Sirlei Cabral H.Bueno(fotos), de 48 anos, mantém uma empresa online onde comercializa produtos especialmente voltados a quem está em tratamento contra o câncer e que perde os cabelos durante um período.São boinas, chapéus,lenços, toucas,gorros, turbantes, entre outros.A loja não é exclusiva para essa finalidade, vendendo também peças para casamentos e aniversários.Só que, sensibilizada com casos pessoais e de gente próxima que sofreram a doença, ela e a filha, Mônia, iniciaram campanhas e pedem doação de tecidos, malha, viscolycra de qualquer tamanho e cores para confecção das peças que serão da mesma forma dadas a quem necessita desses acessórios e não tem recursos financeiros para comprar no Norte Pioneiro.

A loja já doou no ano passado, por exemplo, 230 turbantes para mulheres do Hospital do Câncer de Londrina. O objetivo foi oferecer carinho e atenção melhorando a autoestima das mesmas.

“Eu sei como é passar essa fase do câncer em crianças, homens e mulheres e um turbante ou uma boina podem fazer a diferença, ajudar no tratamento e agilizar a recuperação”, afirma Sirlei, que reside em Joaquim Távora, “há lojas que podem dar roupas de ponta de estoque ou só retalhos de tecidos, aceitamos quaisquer tipos de doações”, adiciona.

Interessados em mais detalhes podem contatar por meio dos seguintes endereços e fones:

Whatsapp: 43 999823719 TIM

e-mail: boutique.chique@hotmail.com

Telefone: 43 3559-1113

http://www.lojaboutiquechique.com.br/

https://www.elo7.com.br/boutiquechique/loja

https://www.facebook.com/LojaBoutiqueChique2