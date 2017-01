Idosos se reúnem de novo em Ibaiti

O grupo da Melhor Idade de Ibaiti começou animado nesta semana. Os integrantes voltaram a se reunir para as atividades físicas no Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS.

A volta nesta segunda-feira (30), foi organizada pela primeira-dama Flaviana Gomes Fadel de Carvalho que passa a coordenar os três grupos no município, Vila Guay, Campinhos e Ibaiti.

No retorno teve a apresentação da nova professora. Flávia Braz, que já ministrava aulas nos distritos de Vila Guay e Campinhos, agora também passa a atuar no grupo de Ibaiti.

O dia de reencontro foi embalado por muita música e alegria. Flaviana disse que novidades estão por acontecer ainda este ano. “Pretendemos implantar muita coisa nova para a melhor Idade em Ibaiti”, disse. As atividades físicas continuarão no salão do CRAS onde está instalada a Academia da Melhor Idade. As aulas serão nas segundas, quartas e sextas, a partir das 8 horas da manhã. Às 7h30min todos passam por aferimento de pressão arterial com uma enfermeira da Fundação Municipal de Saúde.

A partir de março os idosos poderão participar do bingo que acontecerão nas quintas-feiras. Nas sextas, a partir das 14 horas o tradicional Baile da Melhor Idade no salão do CRAS.

As atividades nos distritos de Vila Guay e Campinhos continuarão a serem realizadas nas terças e quintas, a partir de 14 de fevereiro. Nos encontros festivos e viagens os três grupos irão se reunir. “As atividades festivas e viagens serão realizadas em conjunto a partir de agora”, concluiu a primeira-dama.



