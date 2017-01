Ancião da Congregação será operado

O ancião da Congregação Cristã do Brasil de Santo Antônio Platina,Antonio Vaz, de 72 anos, que foi transferido no último dia dois de helicóptero para o hospital Evangélico em Londrina com AVC(Acidente Vascular Cerebral), está com seu quadro de saúde estável.

Nesta segunda-feira, dia 23,será submetido a uma cirurgia de ponte de safena e pede a orações de todos(Fotos: Texto e fotos: Juninho Queiroz).

Recorde o caso:

http://www.npdiario.com/saude/2017/aeronave-socorre-anciao-de-sap/