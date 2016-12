Saúde platinense tem Selo Bronze

Santo Antônio da Platina recebeu na tarde de quinta-feira,dia 22, em Londrina a almejada certificação do Selo Bronze de Qualidade para a Unidade de Saúde da Vila Ribeiro a qual foi escolhida para iniciar esse Programa de Qualificação da Atenção Primária (APSUS)

“Essa premiação foi fruto do trabalho dos dedicados profissionais da unidade , com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, que através de comprometimento e esforço atenderam uma série de exigências para alcançarem o atestado de qualidade dos serviços prestados à população platinense”,disse o prefeito em exercício, Jorge Garrido(PMDB).

A secretária municipal de Saúde, Rosimar do Espirito Santo Moreira e a diretora de Saúde, Adriana Almeida,foram cumprimentadas.

Ao receber o Selo Bronze pela Avaliação da Qualidade na Atenção Primária à Saúde, o município de Santo Antônio da Platina atesta seu compromisso em fortalecer a atenção primaria em saúde.

A tutoria trouxe uma maior aproximação da gestão e equipe de saúde, o que permitiu conhecer as dificuldades e buscar as soluções em conjunto com a equipe da 19ª regional para resolver os problemas apresentados.

A Secretaria Municipal de Saúde desde o início do processo acreditou no potencial da equipe.

O prefeito Pedro Claro de Oliveira Neto ficou muito satisfeito com os resultados e enfatizou que os investimentos realizados foram de grande importância para desenvolvimento da saúde para nossa população.

O apoio recebido do Governo do Estado do Paraná, através da 19ª. Regional de Saúde foi imprescindível para o alcance deste selo de acreditação.