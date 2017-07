Wenceslau Braz conta com prefeito certificado por programa do Sebrae

Busca constante de aperfeiçoamento para toda a equipe

Na iniciativa privada a busca por capacitação é constante. Infelizmente no poder público nem sempre essa busca pelo aperfeiçoamento é uma prioridade. Em Wenceslau Braz, porém, a gestão faz questão de incentivar e proporcionar cursos para toda a equipe. E o exemplo começa do próprio prefeito Paulo Leonar (PDT).O gestor participou, recentemente, do programa Empretec, do Sebrae, reconhecido como um dos melhores seminários de empreendedorismo do mundo.

“Neste primeiro ano de mandato estou investindo muito em conhecimento e aprendizado para corresponder aos anseios da população proporcionando bons resultados. Nosso foco é cumprir o plano de governo apresentado durante as eleições até 2020”, avalia o prefeito.

Paulo Leonar, que é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Pública, entre outros, já realizou outros cursos e seminários de diferentes âmbitos da administração para ter maior conhecimento de diferentes áreas.

“Estou muito feliz em ser um dos poucos prefeitos no Brasil, um dos únicos do Paraná, certificado pelo programa Empretec. Tenho certeza que esse conhecimento adquirido será revertido em ações que vão melhorar a qualidade de vida da população de Wenceslau Braz”, continua.

Além do prefeito, diversos servidores públicos já receberam cursos de capacitação e aprimoramento para melhor desenvolver suas atividades em prol da população.

PROGRAMA

O Empretec é uma metodologia da ONU (Organização das Nações Unidas) voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios, promovido em mais de 30 países.

No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae e já capacitou cerca de 230 mil pessoas, em 9,8 mil turmas distribuídas pelos 27 Estados da Federação. Todo ano, o Empretec capacita em torno de 10 mil participantes.

São 60h de capacitação em seis dias de imersão em que o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base 10 características comportamentais: busca de oportunidade e iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança.