Voluntários, deputado e prefeita viabilizam obra em Quatiguá

Pista de caminhada em fase final de construção

A prefeita Adelita Parmezan de Moraes(PTB) de Quatiguá,iniciou há 20 dias a construção de uma pista de caminhada de dois quilômetros.

Ela, que doou as mudas, investiu apenas R$ 20 mil (concreto resinado) e conseguiu o envolvimento de toda a população no projeto.

Com servidores públicos e voluntários em regime de mutirão, está em fase final com pintura para sinalização.

De acordo com a chefe do executivo,o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli viabilizou duas academias ao ar livre.

No total, são 17 tipos de plantas ornamentais e flores,como azaléias, 11 horas, cravo etc.

“Queremos agradecer publicamento ao nosso deputado e os quatiguaenses que deram uma demonstração de comprometimento com a causa pública”, afirmou a jovem prefeita, adicionando: “A população do nosso município aprecia muito fazer atividade física e, por conta disto, até já fizemos um parque para caminhadas. As academias serão um complemento que, com certeza, deixarão os praticantes de exercícios físicos contentes e satisfeitos. Agradeço ao deputado Romanelli pela parceria de trabalho de sempre e também ao governo do Estado por nos proporcionar mais esta conquista”.