Veja se a sua cidade ganhou viatura da PM

Do governo do Paraná

Por intermédio do Programa Paraná Seguro, cidades que compõem a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) e Amunop (Associação dos Munícipios do Norte do Paraná), atendidos em parceria pelo líder do governo, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e pelo deputado Pedro Lupion (Democrata) foram contempladas com viaturas que irão reforçar a estrutura policial dos municípios.

Apenas Jacarezinho recebeu duas viaturas, enquanto as outras seguintes cidades receberam uma:

Abatiá,

Andirá,

Bandeirantes,

Barra do Jacaré,

Carlópolis,

Conselheiro Mairinck,

Figueira,

Guapirama,

Jacarezinho,

Joaquim Távora,

Jundiaí do Sul,

Quatiguá

Salto do Itararé,

Santana do Itararé,

Santo Antônio da Platina,

São José da Boa Vista

Siqueira Campos e

Tomazina.