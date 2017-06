UENP pede apoio de deputados para construção de três anexos

No campus de Cornélio Procópio

A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, Fátima Paduan pediu aos deputados estadual Luiz Cláudio Romanelli e federal Alex Canziani e ao prefeito Amin Hannouche, apoio na construção de três anexos no Campus da UENP, na PR-160 saída de Cornélio para Leópolis. A obra permite a unificação de todas as ações da Universidade Estadual em um mesmo recinto.

Atualmente a UENP dispõe de dois locais distantes para atender milhares de alunos, a UENP Centro, localizada na Rua Portugal 340 e o Campus da UENP, localizada na PR-160 KM 0 (Saída para Leópolis). Durante reunião realizada na UENP Centro, a reitora e sua equipe apresentou um pré-projeto da obra aos parlamentares.

Romanelli, Líder do Governo na Assembleia Legislativa afirmou que deverá apresentar a proposta ao governador Beto Richa já nesta segunda-feira, quando terá uma reunião com o prefeito Amin Hannouche e o governador no Palácio Iguaçu.

Canziani se propôs a intermediar uma Emenda Parlamentar da Bancada do Paraná no Congresso Nacional para auxiliar nas obras.