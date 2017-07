Tribunal aprova contas de 2015 do ex-prefeito platinense Pedro Claro

Por unanimidade

O Tribunal de Contas aprovou por unanimidade parecer prévio pela regularidade referente ao ano de 2015 da gestão do ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira(foto), de Santo Antônio da Platina.

“Gostaria de agradecer meus secretários, diretores e toda a equipe da prefeitura que estiveram comigo… Mais uma prestação de contas aprovada sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mostrando que com seriedade e competência é possível administrar nossa cidade”, afirmou pela rede social, adicionando: “Obrigado a todos os platinense que me deram a honra e oportunidade de poder servi-los, se não fizemos mais é porque realmente foi impossível”.