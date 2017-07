PS Platinense amplia número de plantonistas

De três para cinco médicos

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Ana Cristina Micó(foto) anunciou nesta terça-feira, dia quatro, que o Pronto Socorro Municipal(foto) terá mais dois médicos plantonistas, ampliando de três para cinco os profissionais da unidade.

Pode parecer pouco, porém já solucionará a questão, notadamente nos gargalos.

Os atuais não estão conseguindo atender a demanda e o problema no PS se arrasta como já vinha acontecendo nas últimas gestões, como de resto a saúde pública em quase todo o país passa por uma séria crise.

Ana disse que serão investidos aproximadamente R$ 86 mil por mês, chegando a R$ 1,32 milhão por ano.

Os médicos trabalharão com credenciamento, reforçando um setor delicado na administração.

O objetivo da secretária, assim como do prefeito Professor Zezão(PHS) é reduzir as queixas, procedentes, da população no mais curto espaço de tempo.

É possível que ainda este mês a parte burocrática tenha sido concretizada e os médicos já estejam prestando o serviço.