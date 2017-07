Prefeitura de Ribeirão do Pinhal decreta férias coletivas

Prefeito regulariza férias dos sevidores

A partir desta segunda-feira ,10, os servidores públicos municipais de Ribeirão do Pinhal terão um período de dez dias de férias coletivas, nesse mês de julho de 2017.

Durante o período das férias coletivas não haverá atendimento ao público nos departamentos do serviço administrativo.Mas os serviços essenciais de saúde e limpeza pública serão mantidos com as atividades normais.

A determinação publicada no Decreto nº 037/2017, de 19 de maio de 2017 estabelece férias aos servidores públicos do Paço Municipal, Junta de Alistamento Militar, Posto do DETRAN, Setor de Identificação, Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social e Serviços Públicos, em dois períodos do ano. Sendo dez dias de 10 a 19 de julho e a outra parte de 26 de dezembro de 2017 à 14 de janeiro de 2018.

O prédio da prefeitura e demais repartições ficarão fechados e voltarão a atender na quinta-feira, 20 de julho. Os servidores da educação continuarão a ter as férias regulamentadas conforme direcionamento prévio da secretária municipal de Educação.

Segundo o prefeito Wagner Martins a concessão de férias coletivas é necessária para regularizar a situação trabalhista de alguns servidores. “Conversando com os servidores percebemos que havia uma grande dificuldade de garantir o pleno descanso do servidor em férias individuais, visto que os setores são interligados e férias em períodos diferentes atrasam as atividades de outros setores ou obrigava o servidor a vir à prefeitura para resolver pendências, assim acabava por não aproveitar integralmente as férias, por isso decidimos estabelecer as férias coletivas. Será um período de dez dias agora em julho e o restante em dezembro e janeiro”, explicou o prefeito.