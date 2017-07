Pinhal recebe projeto ‘Brincando com Esporte’ nas férias escolares

Atividades turísticas,esportivas, culturais e sociais

A prefeitura de Ribeirão do Pinhal, por meio da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, com a parceria do Ministério do Esporte recebe nesse mês de julho o projeto “Brincando com o Esporte”. O lançamento do projeto aconteceu no final de semana no Centro Cultural(fotos) e marcou o início das atividades com a entrega dos uniformes para as crianças e adolescentes.

O Brincando com Esporte vai atender 200 crianças e adolescente, com idade entre 6 e 13 anos, para proporcionar opções de esporte e lazer que preencha o tempo ocioso nas férias escolares, de forma prazerosa e construtiva, através de atividades esportivas, artísticas, lúdicas, culturais, sociais e turísticas, promovendo integração social dos participantes.

Essa iniciativa oferta atividades todos os dias, como: futebol, vôlei, dominó, teatro, dança, pintura e viagens culturais.



A secretária municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Liliani de Souza Ribeiro, que está coordenando a execução do projeto explicou como serão as atividades, que iniciaram nesta segunda-feira, dia três, a divisão por faixas etárias e como serão os passeios.

Cada sexta-feira deste mês de julho os participantes assíduos do projeto participaram do passeio cultural. No dia 07 eles vão para Sesc de Cornélio Procópio, onde terão várias atividades programadas pela equipe do Sesc. No dia 14 visitarão a aldeia indígena de Santa Amélia. Dia 21 será um passeio pela Mata São Francisco, em Cornélio Procópio e dia 28 para fechar as crianças e adolescentes visitarão o Clube de Campo Scandolo de Cambará.

O lançamento reuniu pais, convidados e autoridades, entre eles o prefeito Wagner Martins, a secretária municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Liliani de Souza Ribeiro, o presidente da Câmara de Vereadores, Willian Antonio Paiva, e os vereadores Divanete de Souza, Reginaldo Terra e Rodrigo Lanini Borges.

O chefe do executivo parabenizou as crianças e adolescentes pela conquista e agradeceu ao apoio do Ministério do Esporte e todos que trabalharam para este projeto se tornar possível. “Entre cerca de mil alunos da rede municipal 200 foram selecionados para participar deste projeto que é uma oportunidade muito enriquecedora. Preciso agradecer a confiança do Ministério do Esporte ao selecionar nosso município com esse projeto de R$ 100 mil para investir em nossas crianças e adolescentes, ao empenho de todos, nossos secretários municipais envolvidos, diretores das escolas, funcionários, estagiários e também ao presidente da Câmara de Vereadores, Willian Antonio Paiva, que quando ainda era secretário municipal lutou para trazer este projeto para nossa cidade e hoje se torna realidade”, disse.