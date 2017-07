Beto Richa segunda-feira em Jacarezinho

Às dez horas no CAT

Em primeira mão: O governador Beto Richa e o Secretário Estadual da Saúde, Michele Caputo Neto(foto) estarão em Jacarezinho no próximo dia dez, segunda-feira, às 10 horas, em Jacarezinho, no CAT(Conjunto de Amadores de Teatro), em frente da Prefeitura, no centro da cidade.

Na oportunidade, serão anunciados oficialmente os recursos do governo do Estado para a área da saúde.

Presentes também os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Lupion,prefeitos, vereadores, entre outras autoridades.