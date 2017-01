Zezão assume sem dívidas

Os novos prefeito e vice de Santo Antônio da Platina, José Coelho e Chico da Aramon, ambos do PHS, tomaram posse dos cargos na manhã deste domingo, dia primeiro, em duas cerimônias.Uma foi na Casa da Cultura e a outra no gabinete do agora ex-prefeito Pedro Claro de Oliveira(DEM), que anunciou, na ocasião, não ter deixado dívidas para a atual administração.

O democrata também garantiu que seu legado inclui R$ 15 milhões disponíveis para investimentos.

Estavam presentes o padre Rosinei Toniette e o pastor Ivan Silveira(igreja Metodista), além dos nove vereadores, secretários e diretores municipais,familiares e apoiadores.

