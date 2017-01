Wenceslau e Cisnorpi renovam parceria

A prefeitura de Wenceslau Braz e o Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) debateram neste momento a ampliação da parceria entre as partes.

Na manhã desta segunda-feira (30) o prefeito Paulo Leonar se reuniu com o presidente do Cisnorpi, Guilherme Cury, para tratar do assunto.

Também estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Éder Roney, e a diretora geral do consórcio, Gisele Gomes de Oliveira Pena.