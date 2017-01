Vereador troca 970,00 por R$ 7.500

Na manhã desta sexta-feira, dia seis, acontece a segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina – a primeira foi na terça-feira, dia 3, com a realização da sabatina. Prevista para iniciar às 9h, a pauta será o pedido de licença do Vereador Everton José Panegada (foto), do PMN, que deve oficializar seu nome como Secretário Municipal de Obras.

Durante a sabatina do grupo de novos Secretários da Prefeitura, dia 3, na sede do Legislativo Municipal, em determinado momento o vereador Odemir Jacob (PHS), mais conhecido por ‘Breno do Ademir Carburadores’, quando fazia uso da palavra se referindo a obras rurais, com muita naturalidade e despretensiosamente, soltou algumas palavras dando a impressão que o novo diretor do barracão de obras da Prefeitura seria o também vereador Panegada. Na gestão anterior o cargo vinha sendo ocupado pela Professora Marlene da Silva Barreto que era responsável pelo setor de obras e serviços rurais. Logo em seguida, Panegada esboçou um comedido sorriso e interrompeu o companheiro de Legislativo.

Ao final da sabatina o vereador Zé Panegada – segundo mais votado do Município com 1.073 votos, 4,54% dos válidos – estava ladeado pelo vice-prefeito Francisco Monteiro (PMN), o Chico da Aramon, que é o atual Secretário Municipal de Planejamento. Na ocasião, disse que tudo não passava de rumores. “Não procede esse comentário”, se referindo às palavras do colega vereador, inclusive apontou Aramon como o responsável até aquele momento pelo Barracão, o que foi confirmado pelo vice-prefeito eleito.

Mas, perguntado quem estaria assumindo em seu lugar caso fosse o responsável pelo Barracão de Obras, informou que seria o primeiro suplente da Coligação “Justiça para todos”, Edson Muniz Gonçalves (PHS), mais conhecido por ‘Buchecha’, que foi o 9º candidato a vereador mais votado – entre os 101 que concorreram – com 630 votos, ou seja, 2,66% dos votos válidos.

Panegada também fez uma observação curiosa, ao dizer que não irão mais denominar de Barracão e, sim, Secretaria de Obras. Ao final do resumo exposto dos pontos a serem trabalhados pelos novos secretários, Panegada foi o único vereador a permanecer na foto tirada com o primeiro escalão do Executivo.

Na tarde da segunda-feira e na terça, o político do PMN ficou o tempo todo na sede da prefeitura, no centro da cidade, tratando do assunto.

No final de novembro do ano passado, ele confirmou que seria o presidente do legislativo( veja matéria: http://www.npdiario.com/politica/2016/definido-presidente-da-camara-platinense/

Na tarde desta quarta-feira, 4, a reportagem do npdiario esteve no barracão de obras que está passando por uma faxina geral e ali, ninguém confirmou oficialmente, mas os comentários eram de que o novo Secretário ou diretor do Barracão era mesmo Zé Panegada que inclusive esteve por algumas vezes lá durante a semana.

O suplente de vereador, Buchecha, na tarde desta quarta-feira, disse que está preparado . “Disputei quatro eleições e era um sonho ser eleito, mas duas vezes fiquei na suplência e, agora, confirmando a licença do Panegada, estarei disposto a cumprir com minha obrigação da melhor forma possível”, declarou.

No Artigo 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina–- Resolução 03/92 –- diz que: “O Vereador poderá licenciar-se, mediante requerimento dirigido à Presidência e sujeito à deliberação do Plenário, nos seguintes casos: Inciso IV – para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Municipal”.