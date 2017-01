UTI adulta inicia em março

No Hospital Regional do Norte Pioneiro

O diretor executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) Guilherme Cury convidou os prefeitos e Secretários de Saúde para uma reunião sobre o Consórcio no próximo dia 10 de fevereiro.Foi no encontro da Amunorpi neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.

Serão passadas as ações administrativas e os prefeitos irão conhecer as obras da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) adulta que deverá ser entregue em março no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

“Demonstraremos as ações que CISNORPI oferece aos municípios consorciados”, comentou o diretor executivo.

O ex-prefeito de Tomazina Guilherme Cury assumiu o CISNORPI, como Presidente, em 2015 durante uma das maiores crises do Consórcio de Saúde. A entidade devia mais de R$ 5 milhões para fornecedores e sofria risco de várias greves e serviços parados. “Em parceria com os prefeitos, o Alfredo Ayub, o Secretário de Saúde Michelle Caputo e o governador Beto Richa conseguimos sanar várias dívidas e reativar serviços essenciais”, finaliza(texto e foto: Marcos Junior).