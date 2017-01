Secretária que manter UPA e PS em Santo Antônio

A secretária municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Ana Cristina Micó(foto) assumiu o cargo na semana passada,mas já está trabalhando em ritmo acelerado.Uma de suas maiores preocupações é em relação a abertura da UPA(Unidade de Pronto Atendimento) e da continuidade do funcionamento do Pronto Socorro, que funciona contíguo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde.A intenção é manter as duas unidades em plena atividade.

O município está adquirindo os equipamentos da UPA (obra de R$ 2 milhões,incluindo os aditivos e 1.200 metros quadrados), mas ainda não há previsão para a inauguração.O deputado federal João Arruda(PMDB) conseguiu “destravar” e viabilizar a construção no ministério da Saúde.O deputado federal Alex Canziani(PTB) prometeu o mobiliário com emenda de R$ 500 mil.

Uma notícia recente foi considerada positiva pela secretária:a mudança que permite que a UPA funcione com o limite mínimo de dois em vez de quatro médicos.

Os custos elevados podem inviabilizar o funcionamento simultâneo da UPA e do PS,situação que ela pretende evitar e, para isso, conta com a participação das lideranças do setor, políticas e da comunidade regional, até porque vão atender municípios vizinhos.

Os gestores municipais poderão definir e escolher a capacidade de atendimento das unidades a partir de oito opções de funcionamento e capacidade operacional, vinculando os repasses de custeio mensais à quantidade de profissionais em atendimento, e não mais por tipologia de porte, informou o ministério. Com a alteração, a UPA poderá funcionar com o mínimo de dois médicos e o máximo de nove.

No Paraná, além da UPA platinense há outras 13 prontas para inauguração, mas desativadas.Segundo Ana Cristina, nesta semana uma reunião em Maringá vai discutir a questão.

A expectativa é que aproximadamente 340 unidades do todo o País comecem a funcionar em breve. O investimento total do governo para obras das UPAs 24h é de R$ 1,8 bilhão. Além disso, mensalmente, a pasta repassa os recursos de custeio que, neste ano, totalizam cerca de R$ 1,6 bilhão. No Paraná, existem 37 UPAs em funcionamento.

