Salto e Ribeirão Claro beneficiados

O Instituto das Águas do Paraná firmou uma parceria nesta sexta-feira,dia três, com as prefeituras de Ribeirão Claro e Salto do Itararé para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Coleta Seletiva. Durante o evento, o governador Beto Richa também entregou um caminhão(foto) que será utilizado na coleta de materiais recicláveis de Ribeirão Claro.

De acordo com o presidente do Instituto das Águas, Iram de Rezende, a meta é que o projeto seja implantado em 100 municípios neste ano e em todas as cidades paranaenses até o final de 2018. O projeto inclui a entrega aos municípios de caminhão para a coleta, instalação de barracões para a separação dos materiais, de carrinhos e cestos de lixo nas ruas e um projeto de educação ambiental com a população.

“Coleta seletiva feita apenas pelo governo não funciona, é preciso que a população participe da separação e reciclagem do lixo”, explicou Rezende. “O objetivo é resgatar os valores e a educação ambiental para que a população fique de prontidão para se somar ao governo”, ressaltou.

O presidente destacou ainda que o instituto irá trabalhar diretamente com os catadores de materiais recicláveis para garantir a eles uma renda fixa. “Queremos que os catadores tenham uma renda significativa para que possam se fidelizar ao programa e não deixar a reciclagem para outros trabalhos”, disse.