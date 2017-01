Presidente da câmara vira prefeito

Na manhã deste domingo,(1º), foi realizada a posse do presidente eleito da Câmara Municipal, Josué de Pádua Melo (PMDB), como prefeito de Quatiguá. A sessão foi aberta pelo advogado Laerty Morelin Bernardino.

Além dele, nove vereadores eleitos também foram empossados. Entre eles, Muller Camilo Ramalho chega ao Legislativo pela primeira vez.

Uma única Chapa inscrita “Chapa Legislativo Atuante” foi composta por Josué de Pádua Melo (presidente), Chrystian Reis Galvão Coser (vice-presidente), Matheus Pizzol de Carvalho (1º secretário) e Eduardo Molina (2º secretário)

Com a apuração dos votos o resultado foi de 7 votos na chapa e dois votos em branco

O professor de Educação Física e vereador por quatro mandatos José de Pádua o “Zé Vareta” foi conduzido ao cargo após votação secreta realizada em sessão extraordinária que teve início às 9hs.

Como ainda não há decisão judicial definitiva em relação ao pleito do executivo, Vareta assumiu a chefia do executivo.

O novo prefeito de Quatiguá proferiu apenas algumas palavras para realizar agradecimentos e o apoio recebido em sua campanha. “Saberei, na Câmara, e agora como prefeito interino honrar cada voto recebido zelando pelos interesses desta terra que me viu nascer. Meu gabinete estará permanentemente aberto para receber e ouvir a população”, disse Zé Vareta.

A situação inédita no município de deve a circunstância eleitoral indefinida, que prevalecerá até a realização de uma nova eleição municipal, devido os votos do candidato mais votado, Efraim Bueno de Moraes, estarem nulos, conforme Justiça Eleitoral. O agora ex-prefeito Fernando Dolenz, que tentou a reeleição, mas não ganhou, deixa a cadeira do executivo após uma gestão cheia de denúncias e conturbações.

Os novos vereadores foram empossados em sessão presidida pelo vereador eleito Educardo Molina, por ser o mais idoso entre os parlamentares eleitos, conforme estabelece o regimento interno daquele Poder. Este mesmo parlamentar conduziu a primeira sessão que elegeu a mesa diretora da Câmara Municipal.

A nova Câmara Municipal de Quatiguá, ficou assim formada: Chrystian Reis Galvão Coser(presidente) , Matheus Pizzol de Carvalho , Eduardo Molina , Muller Camilo, Pedro Francisco Toledo, Silvana Candido, Julio Cezar Zanlorenzi e Israel Marques.

Com a saída de Josué, o suplente Gentil Mariano será empossado como novo integrante da Câmara nos próximos dias.

Texto:Walter Chiusoli

Fotos: Gustavo Belasque