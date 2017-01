Prefeitos se reúnem em Wenceslau

Uma reunião na quinta-feira (5) definiu que o prefeito de São José da Boa Vista, Sérgio Kronéis (PSDB), será o novo presidente do Codren (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná).A entidade integra os municípios de Salto do Itararé,Wenceslau Braz, Santana do Itararé e Siqueira Campos.

A reunião aconteceu na prefeitura de Wenceslau Braz e teve como objetivo ratificar a ascensão de Sérgio Kronéis à presidência. Próximas reuniões do consórcio devem debater as futuras ações a serem tomadas.

“Queremos fazer desse consórcio uma vitrine, e sendo uma vitrine nesse quesito sem dúvida não irão faltar recursos do governo do Estado”, projeta o novo presidente.

Para as próximas semanas está prevista a chegada de uma patrulha rural completa, composta por caminhões e maquinários, que será usada pelos municípios participantes do consórcio para readequarem suas estradas rurais e prestar serviços do gênero.

Paulo Leonar, prefeito de Wenceslau Braz (PDT), destaca a importância deste tipo de parceria entre os municípios e garante que o apoio a agricultura é uma das bandeiras de sua gestão como chefe do Poder Executivo.

“Faremos uma gestão de parcerias com entidades e com outras prefeituras também. Queremos ampliar e melhorar nossa participação nos consórcios que já existem e incentivar a formação de novos. Além disso, a agricultura é um setor primordial para nossa economia e terá nosso apoio irrestrito”.

“O objetivo de todos no consórcio é desenvolver um trabalho a contento para ter cada vez mais credibilidade e poder angariar mais recursos e equipamentos junto ao Estado”, revela o vice-prefeito de Wenceslau Braz, Carlos Alberto Simão, o Roberto do São Miguel (PDT), que também responde pela secretaria de Agricultura.