Prefeito Zezão responde críticas

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José Coelho(foto) comentou hoje as críticas políticas que o ex-chefe do executivo Pedro Claro de Oliveira(DEM) fez a ele ontem por meio do npdiario.

Sobre a controvérsia sobre os recursos financeiros deixados pelo ex-prefeito Pedro Claro, Zezão parafraseou o secretário municipal de Finanças, Celso Oliveira, e disse que, de fato,o executivo tem R$ 15 milhões para pagamentos em diversas áreas e obras.

“Principalmente se comparado a outros municípios, vivemos uma situação financeira excelente graças ao empenho de toda a equipe da gestão anterior e do dr.Pedro, um administrador ótimo e que deixou um legado que nos permite avançar”,disse, adicionando: “Além de tudo, temos ainda R$ 1,7 milhão para quaisquer despesas livres e ainda mais os recursos que virão neste mês e nos outros através dos tributos como o IPTU(Imposto Predial e Territorial Urbano), IPVA(Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) e o Fundo de Participação dos Municípios.

Ele repetiu a informação do secretário, no caso do FPM, o índice é 2.0(maior que Jacarezinho, de 1.8), o que significa um repasse por parte do governo federal entre R$ 1,8 milhão a R$ 2,5 milhões mensais.

Sobre a nomeação de nove secretários e diretores, Zezão se disse tranquilo e consciente, “Santo Antônio da Platina tem atualmente cerca de 47 mil habitantes e 1.100 servidores públicos na prefeitura, temos que cuidar da nossa comunidade com pessoas experientes em casa setor, investindo na qualidade de vida e no progresso, não vejo nenhum exagero e nem excesso, mas respeito a opinião de todo mundo.O dinheiro não aceita desaforo, como se diz, e na nossa gestão investiremos em funcionários comprometidos em melhorar cada vez mais nossa cidade e atender as reivindicações da população”, finalizou.