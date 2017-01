Wagner explica atraso em Pinhal

O prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Luiz de Oliveira Martins(foto) explicou nesta quinta-feira,dia 12, as razões do atraso no pagamento aos funcionários municipais.

Ele argumentou que o procedimento teve antes uma parte burocrática durante a transição de governo.

Os registros documentais e também as contas bancárias e senhas tiveram que ser revistas, o que postergou a ação.

O chefe do executivo também tranquilizou a população e os servidores e garantiu ter sido apenas uma situação pontual que não vai se repetir.