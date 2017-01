Prefeita quer remédios garantidos

A Prefeita de Andirá, Ione Abib, está com a agenda bem cheia. Ela esteve visitando o Posto de Saúde Central, conversou com os servidores de cada departamento e já definiu as visitas às outras unidades básicas de saúde.Quer saber como estão as estruturas dos espaços da Secretaria, a distribuição de remédios, os atendimentos ao povo e os planejamentos estratégicos que estão orbitando em torno das agendas estabelecidas para estes primeiros dias do ano. Ela esteve acompanhada do novo Secretário, Paulo César Fernandes.

Juntos, eles observaram as estruturas das salas, equipamentos e materiais. A Prefeita também conversou com servidores de setores como a Farmácia. Lá, destacou a prioridade de manutenção permanente de medicamentos, conversou com a farmacêutica responsável, questionou sobre o que precisa ser feito para que não falte remédio para o povo e pediu planejamento efetivo nesta questão. Esta é uma das prioridades, segundo ela.

Outro ambiente que ela pediu um estudo rápido de gestão é o laboratório, onde a grande demanda diária de pedidos de exames, os poucos recursos de profissionais, acabam atrasando em até um mês a entrega dos resultados, segundo informaram servidores do setor. Uma das justificativas é a falta de estagiários.

O Posto de Saúde central contava com um quadro significativo de estagiários que ajudavam, principalmente, no administrativo dos departamentos. Eles foram dispensados no final do ano e, agora, será necessário fazer um outro processo seletivo. A Prefeita conversou também na Vigilância Sanitária e Endemias, onde informaram que no que tange a questão da dengue, Andirá está sob controle. Mas o alerta do setor de que nos próximos meses podem começar ciclos de infestação, vem ao encontro do plano de Ione Abib de propor uma agenda de mobilizações de limpeza na cidade, o que será feito em conjunto com outras secretarias, em todos os cantos da cidade.

A Prefeita conversou com a população e fará estas visitas continuamente nestes espaços dos equipamentos públicos, para dialogar com servidores e população, afim de eliminar problemas.

Outra questão que chamou muito a atenção da Prefeita foi com relação a limpeza destes espaços, que no caso do Posto Central, encontra-se, hoje, em situação de sujeira. Ela pediu que o setor de limpeza e corte de grama faça uma operação de trabalho no local. Estrutura de calçadas debilitadas, que propiciam dificuldades – principalmente aos mais idosos e crianças -, foi outra observação que ela pediu solução urgente. A Prefeita estará fazendo a visita em todos os postos de saúde e demais equipamentos públicos.