Prefeita assume retira porta de gabinete em Andirá

Sábado. Dia 31. 16 h 30, véspera de ano novo. A data, bastante esperada por grande parte dos andiraenses, marcou pela entrada da então prefeita eleita de Andira, Ione Abib, que assinou no gabinete do executivo, o termo de posse. Agora, oficializada, Prefeita de Andirá.

Logo ao entrar no hall principal do paço municipal, ela foi aplaudida por amigos, correligionários, servidores municipais, nova equipe de secretários e assessores, além de moradores da comunidade que a aguardavam para o ato de transição de mandato. Emoção foi a tônica dos minutos que antecederam a solenidade. Muitas lembranças de oito anos atrás, diziam uns; satisfação, destacavam outros. Foram cerca de trinta minutos de espera no corredor, até que o advogados e equipe de gestão finalizassem a produção do termo.

Quando já concluído, a pecuarista, ex- primeira dama e ex- secretária de ação social, dirigiu-se até o gabinete, onde o então prefeito José Xaves(PT)e sua equipe a aguardavam. Carregava com ela a esperança de milhares de pessoas e a força de quem aprendeu a ser líder do povo com uma das maiores lideranças políticas da história de Andira: seu esposo, Alárico Abib – que faleceu no início deste ano -, companheiro de tantos anos, e que sonhou muito com este momento. Foram poucos passos, mas recheados de emoção e lembranças. Atrás dela, um povo que sorria e também se emocionava. A solenidade começou com a leitura do termo de posse e, logo em seguida, o então chefe do executivo discursou, desejando sorte a nova gestora, enaltecendo momentos difíceis que, segundo ele, estão por vir, principalmente no que tange à economia.

Depois, foi a vez da Prefeita discursar. Ela agradeceu o povo andiraense pela confiança, aos presentes pelo apoio e ressaltou que está pronta e preparada para enfrentar muito trabalho em prol da população. Cada autoridade assinou o termo de posse e os convidados presentes também puderam assinar. Concluída a solenidade oficial foi a vez de outro momento bastante aguardado: a retirada da porta do gabinete.

Promessa de campanha, para facilitar e democratizar o acesso do povo.Foi outro momento emocionante. A própria prefeita ajudou a retirar a porta, com muito cuidado, para que a porta possa ser reaproveitada em outro lugar. Foi uma festa para o povo presente que, com celulares, registravam em tempo real e postavam as imagens nas redes sociais.

Houve muita sessão de fotos e conversas com os primeiros assessores e secretários que comporão a equipe. em meio ao momento de festa e alegria, ela também já botou o povo para trabalhar. Conversou com secretários e com o procurador do município, sobre demandas urgentes já para segunda-feira. A Prefeita começou com muito gás e vontade de trabalhar. Ela também visitou o restante do prédio, as salas dos departamentos e secretarias. Segunda-feira ela vai rodar a cidade, conhecer e ver a realidade situacional dos espaços e equipamentos públicos, se apresentar aos servidores das diversas secretarias. (Texto e fotos:Tiago Dedoné).