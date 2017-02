Posse da Amunorpi será amanhã

O prefeito ribeirão-clarense, Mario Augusto Pereira (foto) será empossado oficialmente como presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro nesta sexta-feira, dia três, às 10 horas durante reunião com os colegas e os governadores do Paraná, Beto Richa(PSDB) e de São Paulo, Geraldo Alckmin(PSDB), no Tayayá Aquaparque Hotel e Resort , em Ribeirão Claro.

Mário, do PSC, estava cotado para ser segundo vice-presidente, em uma composição com os prefeitos de Figueira, Valdir Garcia e de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti, encabeçada pelo primeiro. No entanto, Garcia decidiu abrir mão da candidatura, abrindo espaço para o prefeito pela quarta vez em Ribeirão Claro, Mário Pereira. Joás será o primeiro-vice-presidente e Valdir Garcia o segundo.

Após a posse, será assinado um protocolo de intenções entre os dois governadores efetivando de forma oficial o interesse dos dois estados de investir no potencial turístico/esportivo dos municípios margeados pela represa Chavantes, formada pelo rio Paranapanema.

