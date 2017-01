Ibaiti:Obras no entorno de pátio

Para garantir a acessibilidade dos moradores próximos à Avenida Alice Pereira Goulart, a prefeitura está realizando obras de melhorias no entorno do pátio de máquinas.

No local estão sendo realizados serviços de drenagem, rampeamento do barranco para escoamento de água, construção e pavimentação do passeio (calçadas) e o plantio de várias árvores ornamentais.

No pacote de serviços em andamento no pátio de máquinas, alguns estão na fase conclusiva, como a manutenção da frota de veículos para uso nos diversos serviços da administração.

A manutenção das máquinas para os trabalhos pesados e os veículos oficiais para as diversas atividades da administração trarão maior eficiência no atendimento à população”

A Avenida Alice Pereira Goulart é hoje um dos principais corredores de acesso rápido entre bairros de Ibaiti. A via não possui passeios para pedestres e muitos se misturam aos veículos na pista ao se deslocarem para suas casas. O entorno do pátio de máquinas sempre esteve obstruído para passagem de pedestres. Após as obras, os moradores poderão transitar livremente pelo lado direito da avenida com segurança. "Os trabalhos desenvolvidos no pátio de máquinas são de grande alcance social. A benfeitoria que está sendo realizada no entorno do pátio de máquinas com instalação de passeio para pedestre e o replantio de árvores ornamentais, garantirão maior segurança aos moradores que todos os dias usam a via para se desolarem para o centro da cidade", concluiu o prefeito.