Mário Pereira é o novo presidente da Amunorpi

O tetraprefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira(PSC) foi eleito por aclamação na manhã desta sexta-feira, em Santo Antônio da Platina, presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi). Houve consenso entre os 20 prefeitos que participaram do processo e apenas uma chapa foi registrada: União pelo Norte Pioneiro.

Mário Pereira estava cotado para ser segundo vice-presidente, em uma composição com os prefeitos de Figueira, Valdir Garcia e de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti, encabeçada pelo primeiro. No entanto, a caminho da reunião com os demais líderes, Garcia decidiu abrir mão da candidatura, abrindo espaço para o prefeito pela quarta vez em Ribeirão Claro, Mário Pereira. Joás será o primeiro-vice-presidente e Valdir Garcia o segundo.

Alguns chefes de executivos estavam insatisfeitos como os rumos em que a Amunorpi trafegou nos últimos anos e estavam decididos a deixar a entidade. Esse foi o caso do prefeito de São José da Boa Vista, Sérgio Kronéis(PSDB) que confessou ter ficado alguns meses sem efetuar o pagamento mensal, por estar descontente com o trabalho realizado.

O prefeito de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen também formou coro com Sérgio Kronéis, para optou pela permanência na Amunorpi. Ambos alegaram que, pela primeira vez, a instituição debateu abertamente os direcionamentos da Amunorpi.

“A gente vinha na reunião para eleger a diretoria executiva e tudo já estava acertado. Os nomes já estavam indicados e bastava aos prefeitos apenas confirmar o que os demais acertavam na surdina”, disse o prefeito de São José da Boa Vista.

Segundo ele, nenhuma das conquistas dos últimos anos no município foi intermediada pela Amunorpi. “Conquistamos muitas obras e recursos dos nossos representantes federal e estadual, sobretudo pelo apoio e compromisso do deputado Romanelli”, enfatiza.

De modo geral, o descontentamento dos prefeitos girava em torno da inatividade da Amunorpi nos últimos anos. A maioria concordou que a instituição está sem credibilidade e representatividade junto aos governos Federal e Estadual.

O prefeito de Guapirama, Pedro de Oliveira(PMDB) foi indicado pelos demais líderes para presidir a reunião, uma vez que o ex-presidente José de Jesus Izac(PT) encerrou o mandato no município de Santana do Itararé em 31 de dezembro e também a presidência da Amunorpi.

A posse da nova diretoria será em fevereiro, em data ainda a ser confirmada.

Também foi eleito o Conselho Fiscal da Amunorpi, que será formado pelos prefeitos José da Silva Coelho Neto, o Zezão, de Santo Antônio da Platina; Alex Sandro Pereira Costa Domingues, de Conselheiro Mairinck e Vanderley de Siqueira e Silva, o Lei da Lica, de Jaboti.

No Conselho Fiscal suplentes ficaram os prefeitos Walmir W. da Silva, de Japira; Josué Melo(Zé Vareta), de Quatiguá e Paulo Leonar, de Wenceslau Braz.

Texto e fotos: Valdir Amaral-Especial para o npdiario