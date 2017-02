“Cultura nos Bairros” em Andirá

A prefeitura de Andirá começa no próximo dia 18 (sábado) uma série de workshops gratuitos de artes nas comunidades. Eles são os primeiros passos de um programa municipal chamado Cultura nos Bairros, criado e coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, que terá como objetivo disponibilizar cursos de artes, em diversas modalidades e com certificação, para crianças e jovens dos bairros.

“O objetivo é democratizar a cultura, levar a todas as regiões da cidade os núcleos culturais. Os primeiros passos para instituição destes núcleos são esses workshops abertos para que a população tenha contato com as modalidades artísticas, interajam. Depois, ao conhecer as diversas áreas de expressões artísticas, possam se inscrever para os cursos preferidos que serão aplicados posteriormente nos próprios bairros”, destacou o Secretário, Tiago Silvio Dedoné, lembrando que o acesso é gratuito.

Os primeiros workshops acontecerão nas regiões dos bairros Santa Inês, Vila Americana, Timburi e Industrial com atividades de ballet, dança contemporânea, audiovisual, Hip Hop, Artes Plásticas (pintura em tela), teatro, capoeira, grafite, música e educomunicação. “Nestes Workshops as criança, jovens e toda a população interessadas vão experimentar as diversas artes, produzir, socializar os instrumentos e manifestação de expressões, sob orientação de artistas.

Depois, eles escolhem as modalidades e se inscrevem para os núcleos”. Para poder ministrar estes workshops, a Secretaria está contando com a parceria de artistas voluntários, integrantes do Movimento Ativistas Culturais de Andirá, além de artistas região. A Companhia de Dança Bailado, de Bandeirantes – uma das mais renomadas escolas de dança do norte do Paraná -, estará enviando bailarinos, gratuitamente, para ministrar os workshops de ballet e dança.

Além dos Núcleos de Iniciação artística, o programa Cultura nos Bairros, também conta com outra ação muito importante nas comunidades: as apresentações abertas, com foco em socialização e integração da população. Uma vez ao mês, um bairro será escolhido para sediar um dia inteiro de atividades artísticas abertas, com encerramento com sessões de cinema ao ar livre e apresentações da Banda Marcial Musical.

Mais projetos

Outra ação que faz parte do novo plano de gestão da Secretaria é a criação da Escola de Comunicação e Artes, na sede do Cine Teatro São Carlos. Lá, os interessados terão cursos gratuitos, com formação em modalidades como Fotografia, Audiovisual, Educomunicação, Teatro, Dança, Ballet, Hip Hop, Instrumentos de Sopro, Violão, Piano, Coral, Artes Plásticas. “Aqui, neste projeto, que terá início em março, o curso é anual, tem foco em formação com aprofundamento em artes. Nós queremos colocar Andirá como referência em políticas de democratização cultural no estado e proporcionar alternativas de cultura ao nosso povo”, destacou o Secretário, que também informou que as sessões de cinema voltarão a funcionar. “Nós queremos que Andirá volte a respirar cultura. Sabemos o quanto ela é importante para mobilizar intervenção social. Estamos com vários projetos simultâneos já sendo prospectados e já com agendas, inclusive exposições, festivais. A Prefeita tem um carinho muito especial pela cultura e no seu plano de governo garantiu a ampliação de um importante espaço de diálogo com os artistas para efetivação conjunta desta área da política pública. Inclusive já estamos trabalhando a criação do Conselho Municipal de Cultura”, concluiu.

CONFIRA A AGENDA

Workshop Cultural:

Dia 18 – sábado – (Santa Inês)

Dia 19 – Domingo – (Timburi)

Dia 25 – Sábado – (Industrial)

Dia 26 – Domingo- (Americana)