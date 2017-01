Ferve clima entre vereador e empresária

Ao que parece o clima político em Santo Antônio da Platina esquentou e está agora com os “nervos à flor da pele”.E, não é para menos, o povo brasileiro de uma forma geral está decepcionado com o sistema político que a cada dia que passa perde a credibilidade em nível federal, se estendendo para o estadual e, no fim das contas, o municipal absorve muita coisa como o que ocorreu com o posicionamento que o Vereador Genivaldo Marques (foto), do PSDB, 41 anos, fez pelo facebook com o seguinte teor: “Não quero falar como político, quero falar como cidadão, a mesma pessoa que falava de ética e de moralidade conseguiu ser imoral e antiética, ficando famosa na Rede Globo e no Brasil, pois bem conseguiu empregar seu marido e sua filha na administração do José Coelho Neto, derrubando os Vereadores e desfrutando do dinheiro público. Parabéns Adriana Sol, você conseguiu driblar os platinenses”(reprodução).

Como era de se esperar a reação dos internautas que navegam pelas redes sociais foi imediata, com muitas críticas tanto à postura da empresária, como do prefeito platinense. Mas, há aqueles, e também não foram poucos, que saíram na defesa de Adriana Sol e do chefe do Executivo. Independente disso, o assunto foi colocado em evidência e abertamente na rede social criando um clima indigesto entre os poderes Legislativo e Executivo e uma cidadã que espontaneamente agiu em defesa do que julgava importante para si e para a sociedade, quando enfrentou através de um diálogo mais exaltado, o vereador José Jaime Paula Silva(PSB), o Mineiro, por ocasião do aumento do salário dos vereadores da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, na gestão passada.

Só falei a verdade, ela pregou uma moralidade que não fez uso depois. Se tem coisa errada o vereador tem que falar, tem que estar preocupado com a lisura dos atos. Ela usou a fama dela para se beneficiar e eu estou fazendo o papel de fiscalizador”

Além de não aumentar o salário dos vereadores, os edis daquela legislatura reduziram o valor para R$ 970, enquanto isso, Secretários do Poder Executivo ganham valor superior a R$ 7 mil e, Diretores, em torno de R$ 5 mil o que vem desagradando alguns vereadores. E, dentro do quadro desses diretores, uma nomeação – através do Decreto nº 002/17 – chamou a atenção do Vereador Genivaldo que foi o esposo da empresária Adriana Sol, Rubens Alves Neto,o Rubinho, para ocupar o cargo de Diretor do Departamento Municipal de Almoxarifado e Distribuição, com nível salarial de CC2.

No início da semana passada outro alvo foi uma das filhas do casal Rubens e Adriana, uma jovem de 17 anos que teria começado a trabalhar, como estagiária, numa repartição que presta serviços terceirizados quando da renovação da carteira de habilitação. A reportagem constatou que o cargo ocupado pela jovem não tem conotação direta com o prefeito, o que poderia ser julgado como algo natural de início de atividade profissional.

A reportagem do npdario falou com o Vereador Genivaldo Marques – que fez 681 votos – na sede do Legislativo para saber qual o motivo que o levou a tomar a iniciativa de usar a rede social para expressar um descontentamento tão efusivo com a platinense Adriana de Oliveira Lemes Alves, a “Adriana Sol”, como é mais conhecida, 45 anos.

Segundo ele “estamos há 19 dias na nova gestão, tanto do Executivo como do Legislativo e ela criou uma situação que fez com que o salário dos vereadores fosse reduzido a R$ 970. E apareceu na mídia do Brasil inteiro pregando moralidade, ela usou isso tudo a seu benefício próprio, só que, agora, na administração do prefeito Zezão ela conseguiu que seu esposo fosse empregado e com salário superior a R$ 5 mil e isto dá a impressão muito clara para mim que se trata de uma troca de favores por ela ter dado apoio à candidatura dele”, disse. E, continuou: “não falei nada demais, só falei a verdade, ela pregou uma moralidade que não fez uso depois. Se tem coisa errada o vereador tem que falar, tem que estar preocupado com a lisura dos atos. Ela usou a fama dela para se beneficiar e eu estou fazendo o papel de fiscalizador”.

Eu Lamento profundamente essa espécie de declaração que procura difundir inverdades e ataques pessoais”

Com relação à função de vereador, Genivaldo deixou bem claro que “se for para exercermos o papel real do vereador que é de fiscalizar estaremos em pouco tempo pagando para trabalhar. Eu já gastei nestes 19 dias quase a metade do salário de vereador que ainda vamos receber e não em benefício próprio, mas gastos com visitas aos bairros, à zona rural, enfim, estou fazendo o papel de vereador que é fiscalizar, mas financeiramente em pouco tempo será insustentável e não podemos subir o valor porque não se pode legislar, agir, em causa própria, mas, também não podemos tirar dinheiro do bolso para trabalhar. Fiscalizar exige ir às obras, não sei como o Ministério Público vê isso”.

O vereador do PSDB não poupou o prefeito Zezão: “E também digo que o prefeito está empregando muita gente, há muitos diretores, muitos secretários e, desse jeito,no máximo três meses o município vai ultrapassar o limite de gasto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”. E finalizou: “Agradeço o apoio da população de Santo Antônio da Platina; foi um desabafo diante do papel de fiscalizador que estou agindo e peço desculpas àqueles que não entenderam o que eu fiz, não quero prejudicar ninguém, não é nada pessoal, mas exerço o papel de vereador a que me propus desde a campanha, mas é preciso compreender que com o salário de R$ 970, daqui a pouco o vereador fica impossibilidade de andar pelo município para fiscalizar a gestão e vai resumir sua atuação ficando apenas nas reuniões nas segundas, enquanto isso o Executivo empregando comissionados com altos valores. Mesmo assim, continuarei firme no papel correto do vereador”.

Adriana lamenta atitude do vereador

A empresária Adriana Sol também falou com a reportagem. Ela ficou surpresa primeiramente pelo vereador ter feito uma referência a uma de suas filhas, que segundo ela está sim estagiando, mas num estabelecimento “particular de um parente nosso”.

E, diante da afirmação que o representante do Legislativo platinense fez de sua postura, ela foi bastante taxativa: “Lamento profundamente essa espécie de declaração que procura difundir inverdades e ataques pessoais”.

Quanto ao que pretende fazer diante da declaração do vereador ela afirmou: “Tomarei nos próximos dias as devidas providências jurídicas diante das difamações proferidas”.

Zezão priorizou o conhecimento técnico

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto (PHS), 51 anos, o ‘Prof. Zezão’, que teve 10.086 votos em outubro de 2016, atendeu a reportagem do npdiario e esclareceu o fato que envolveu seu nome: “o vereador disse que nós havíamos contratado a filha e o marido da Adriana. A filha da Adriana, pelo que me consta, é estagiária do Estado, na verdade, nem sei onde a menina trabalha. O Rubinho foi contratado como Diretor de Almoxarifado. Nenhuma vez durante ou depois da eleição foi feito algum acordo de troca de favores. O Rubinho é formado em Administração de Empresas, trabalhou por seis anos no Departamento de Logística da Renault e adquiriu experiência de sobra para administrar o Almoxarifado que nada mais é um planejamento de logística e distribuição, então não vejo o porquê deste tipo de comentário usando meu nome. O salário que ele (se referindo ao Vereador Genivaldo) colocou lá na postagem dele também não é real. Nós vamos responder com trabalho e produção”, argumentou o chefe do executivo.

Texto: Jornalista Fábio Galhardi

Fotos: Arquivo npdiario