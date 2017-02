Cancelada posse da Amunorpi

Devido as limitações estruturais do Tayayá Aquaparque Hotel e Resort , em Ribeirão Claro,foi cancelada a posse da diretoria e conselho fiscal da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro que seria realizada nesta sexta-feira,dia três, pela manhã.

Mário Pereira(foto) seria empossado oficialmente como presidente às 10 horas durante reunião com os colegas e os governadores do Paraná, Beto Richa(PSDB) e de São Paulo, Geraldo Alckmin(PSDB), que assinarão parceria para viabilização do projeto Angra Doce.

Mário, do PSC, estava cotado para ser segundo vice-presidente, em uma composição com os prefeitos de Figueira, Valdir Garcia e de Santana do Itararé, Joás Ferraz Michetti, encabeçada pelo primeiro. No entanto, Garcia decidiu abrir mão da candidatura, abrindo espaço para o prefeito pela quarta vez em Ribeirão Claro, Mário Pereira. Joás será o primeiro-vice-presidente e Valdir Garcia o segundo.

Em breve, a entidade encaminhará o convite com outra data para a Solenidade de Posse com a presença do Governador Beto Richa(PSDB), já confirmada.

O Evento do Angra Doce em Ribeirão Claro acontecerá normalmente, mas somente terá acesso as autoridades que receberam os convites formais ou aos que receberam informação dos organizadores e que seu nome esteja incluso na lista.

