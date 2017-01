Reforma leva sessão para Casa da Cultura

Em reunião extraordinária realizada na noite de quinta-feira, dia 19, na sede da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, os Vereadores aprovaram a mudança de endereço temporário do plenário de reuniões do Legislativo para a Casa Platinense de Cultura, na Avenida Oliveira Motta, por um período não inferior a seis meses. Já a parte administrativa da Câmara será transferida para um imóvel localizado na Rua Coronel Capucho, nº 491, ao lado da Papelaria Santa Clara, quase esquina com a Rua Rui Barbosa,

A pedido do presidente da Câmara, Vereador Jefferson Vernier (PHS), o Prof. Jé, servidores do legislativo fizeram um levantamento de alguns imóveis que poderiam ser locados. Foram identificadas localidades em torno de R$ 3 mil reais, mas, por orientação do presidente, era para encontrar um imóvel mais barato e que fosse próximo à Casa da Cultura para facilitar a locomoção e acesso do público. O imóvel da Rua Coronel Capucho foi locado através da Imobiliária Boberg eterá um valor mensal de aluguel de R$ 1.250.

O motivo da mudança do endereço se deve à reforma geral que o prédio atual da Câmara localizado na Avenida Oliveira Motta, nº 715, passara inclusive na parte hidráulica e elétrica. A obra deveria ter iniciado dia 16 de janeiro, prazo fixado no contrato, mas devido às chuvas e o tempo de escolha do imóvel para alugar, os trabalhos ainda não começaram. Segundo dados da licitação, o total da área em reforma será de 860,34m², sendo 732,59m² em área predial e 136,75m² em área de estacionamento e, o prazo para execução, é de 150 dias.

O valor máximo licitado da obra de reforma da sede do Legislativo é de R$ 256.512,99 e, a empresa vencedora foi a Construtora Regioli, de Londrina que venceu a licitação pelo valor de R$ 209.835,92.

Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario