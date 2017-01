Câmara exonera diretora-geral

A câmara de vereadores de Pinhalão iniciou as atividades deste ano com um corte de gastos que economizará mais de R$ 80 mil.

O enxugamento no quadro de funcionários deixou apenas os quatro efetivos que exerciam funções essenciais para o andamento do legislativo, extinguindo o cargo de diretora-geral que era exercido pela comissionada Barbara Choaire Moraes e Silva. A decisão partiu do presidente da câmara que de acordo com suas atribuições como chefe da casa tem autonomia para contratação e exoneração de funcionários comissionados.

Segundo o presidente da câmara Anderson Cezar Lemes, o Andinho (PMDB), a exoneração da funcionária se deu porque além de fazer a economia de mais de R$ 80 mil ano, a permanência do cargo é de livre escolha do atual presidente. “Essa decisão foi minha e acredito que irá beneficiar a câmara, não só pelo lado financeiro, mas para demonstrar transparência e eficiência para a população”, explica o presidente.

A dispensa de cargos comissionados, acaba também cumprindo o princípio da impessoalidade, eficiência e probidade na administração. “Uma das recomendações do MP instrui que devemos evitar cargos de comissão, pois os critérios de contratação não envolvem processos seletivos que, além de serem mais justos e neutros, cumprem o princípio da eficiência”, conclui Andinho.