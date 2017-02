R$ 2 milhões para Ribeirão Claro

O governador Beto Richa e o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, assinaram nesta sexta-feira (03) um protocolo de intenções para viabilizar o recurso de R$ 2 milhões para o asfaltamento de um trecho de dez quilômetros da RM-415 – Rodovia Municipal Aldo Siqueroli. O trecho liga a sede do município ao Tayayá Resort e a obra vai ajudar a fomentar o turismo na região.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, explicou que esta é uma das ações da Pasta dentro do projeto Angra Doce, que visa criar um novo polo turístico nos estados do Paraná e de São Paulo. “Além desta obra, o convênio com o município prevê a revitalização de outras estradas, incluindo a PR-092, que liga Curitiba a Ribeirão Claro”, disse o secretário.

Richa Filho explicou que o compromisso dos dois governos é executar melhorias na infraestrutura da região. “Da mesma forma que o Governo de São Paulo se comprometeu a fazer obras e duplicações do lado de lá, nós também faremos obras de infraestrutura para dar um retorno a esta região que tanto preservou suas belezas naturais”, completou.