Assistência de Andirá faz visita

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo uma ação de diagnóstico situacional das diversas unidades que compõem a pasta. O objetivo é tornar mais efetivo o planejamento de atendimento público, dialogar com os servidores das áreas, identificar as necessidades e propor projetos que potencializem a eficiência de gestão.

Um dos pontos mais debatidos foi o atendimento humanizado, buscando equacionar as demandas dos cidadãos de maneira rápida. Os profissionais da nova equipe de gestão já estiveram no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), República dos Idosos, Central do Trabalhador, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), unidade do CRAS do Patrimônio Nossa Senhora Aparecida. Nesta semana, as visitas técnicas foram no Projeto Esperança, Casa Lar e Centro de Convivência dos Idosos (CCI), onde conversaram com servidores dos órgãos e também elencaram prioridades, principalmente estruturais.

No CRAS do Patrimônio, as demandas estão no planejamento de gestão. Há muitos pedidos dos moradores para cursos de capacitação profissional voltados ao produtor rural, reativação do centro de informática, da biblioteca comunitária (que hoje está alocada nas instalações do Centro).

A Secretaria informou que ampliará e modernizar os trabalhos no local, com a presença de assistente social e equipe adequada para os atendimentos. Na Central do Trabalhador, local onde também funciona a Padaria e a Vaca Mecânica, a equipe da secretaria informou que necessidades estruturais de emergência serão feitas, principalmente no reforço à segurança. Também será um espaço com foco em capacitação profissional, com vários cursos para a comunidade.

A equipe se reuniu nesta semana com as profissionais que atuam no Projeto Esperança, Casa Lar e CCI. Em cada uma das instituições, pautaram projetos e avaliaram o aspecto estrutural. No Projeto Esperança, por exemplo, será feito uma ação de melhoria no centro de informática, onde hoje tem equipamentos bastante antigos.

O plano de gestão também terá alterações. No Centro dos Idosos a equipe da Secretaria de Assistência Social conversou bastante com as profissionais que trabalham no local. Elas relataram as principais demandas à nova gestora do órgão, Viviani Millani Teixeira Hatori e aos demais da nova gestão da secretaria; e pautaram, juntas, novos projetos para dinamizar os atendimentos, focando em ações de cultura, esporte, lazer, formação. O CCI é um projeto referência na região, por atender mais de 80 idosos, durante todo o dia, com refeições, atendimentos especializados e programas de atividades de interação e socialização. Numa parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação, os idosos terão, também, aulas de informática, Educomunicação e artes.