Vereador eleito deseja Boas Festas

Rudinei Benedito Esteves(foto), uma das maiores surpresas nas eleições proporcionais do Norte Pioneiro, fez visita de cortesia ao npdiario na manhã desta sexta-feira,dia 23.

Ele, que foi eleito pelo PMDB na coligação “Agora é a Vez do Povo”, que tinha Cláudio Cação como candidato a prefeito numa aliança com PTB e PPS, desejou Boas Festas a todos o platinenses.

Rudi, como é conhecido, pretende trabalhar em conjunto com seus colegas de legislativo e colaborar no que for necessário para o desenvolvimento sócio-econômico de Santo Antônio da Platina.