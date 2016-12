Prefeito eleito tranquiliza Quatiguá

O prefeito eleito de Quatiguá, Efraim Bueno de Moraes(PMDB) fez visita de cortesia ao npdiario na tarde desta quarta-feira,dia 21, em Santo Antônio da Platina. Na ocasião, reafirmou que a sua situação política será definida nos próximos dias.

Ele impetrou um Habeas Corpus hoje e ainda há possibilidade do caso ser julgado depois e, por meio de uma liminar, conseguir ser empossado ou candidato novamente.

Os advogados acreditam que o quadro será revertido até o dia 29 próximo(mesmo em férias forenses,há casos que continuam sendo julgados).

Legitimamente eleito pelo voto popular, está impedido de assumir porque foi acusado de gastar 900 reais em fotografias na passagem de governo para seu então vice-prefeito, Antônio Zanin, em 2012, para concorrer ao cargo de vereador.A lei exige desincompatibilização.Na verdade, a despesa foi paga pelo seu sucessor.

“A população pode ficar tranquila e em paz, tudo será dentro da legalidade”afirmou.

Ele também informou, em primeira mão, ter se reunido em seu sítio com sua base de apoio no legislativo(seis dos nove eleitos) e decidiram escolher José de Pádua de Melo(PMDB), o Zé Vareta, como presidente da câmara e, assim, se não houver definição jurídica, será o prefeito até que novas eleições sejam eventualmente determinadas pela Justiça Eleitoral.

Como vice-presidente na câmara ficou Cristian Coser(PMN), primeiro secretário Mateus Depisol(PSB),segundo secretário Eduardo Molina(PL), sendo Silvana Candida(PTB) líder do prefeito e Pedro Toledo(PMDB) presidente da Comissão de Constituição e Redação, principal da Casa de Leis.Zé Vareta é professor de Educação Física e homem dedicado aos esportes e a política social.

Os trâmites no Judiciário é que definirão os rumos quatiguaenses. Efraim está com sete pedidos liminares(provisórios)no Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral.

Inexiste a possibilidade do político que ficou em segundo lugar no pleito, Fernando Dolenz(PMDB) assumir por imposição jurídica do Código Eleitoral.