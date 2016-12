Tribunal indefere mandado de segurança de Fernando Dolenz

O prefeito de Quatiguá, Fernando Dolenz(PSDB) perdeu sua última tentativa de se manter no poder.O Juiz Nicolau Konkel, do Tribunal Eleitoral, indeferiu nesta quinta-feira,dia 29,o Mandado de Segurança(Nº. 717-03.2016.6.16.0000)pelo Tribunal Eleitoral.Assim, salvo surpresa muito grande, o vereador Zé Vareta(PMDB),provável presidente da câmara, assume a chefia do executivo interinamente até que os recursos interpostos por Efraim Bueno de Morais(PMDB) sejam julgados.

No máximo o que pode acontecer é uma nova eleição para o pleito majoritário.

Entre os argumentos utilizados pelo advogado e rejeitados pela Justiça estão alguns abaixo, leia detalhes parciais da peça:

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luis Fernando Dolenz, contra a omissão do MM. Magistrado da 55ª Zona Eleitoral, que, em virtude do recesso forense, negou-se a apreciar seu pedido para que seja diplomado como prefeito do município de Quatiguá.

Afirma que disputou as eleições com o candidato Efraim Bueno de Morais, que obteve a maior votação no município, 48,64% dos votos válidos, contudo, teve seu registro de candidatura definitivamente indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral em decisão publicada em 19/12/2016.

Sustenta que tendo sido definitivamente indeferido o registro de Efraim e, ainda, não tendo este obtido mais da metade dos votos válidos, inaplicável a regra disposta no artigo 224 do Código Eleitoral, não havendo se falar em realização de novas eleições, mas sim na diplomação e posse do impetrante, na qualidade de segundo colocado.

Aduz que, não obstante tenha dirigido requerimento ao Juízo da 55ª Zona Eleitoral demonstrando a existência do direito líquido e certo de ser diplomado, o servidor do Cartório Eleitoral informou que em virtude do recesso forense o juiz só iria apreciar o pedido após o retorno das atividades judiciais, o que viola o seu direito e abre a via do Mandado de Segurança.

Afirmando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, já que o início do mandato se dará em poucos dias, requer a concessão de medida liminar para o fim de se determinar ao impetrado que promova a imediata diplomação do impetrante.

É o relatório. Decido.

O presente mandamus se dirige contra a conduta omissiva do MM. Magistrado da 55ª Zona Eleitoral que, segundo o impetrante, teria se negado a apreciar o requerimento a ele dirigido no sentido de se diplomar o impetrante como prefeito do município de Quatiguá, em virtude do indeferimento definitivo do registro de candidatura do candidato Efraim Bueno de Morais, que obteve a maioria dos votos válidos no município.

Os pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança são: a relevância dos fundamentos invocados e o risco de ineficácia da medida se concedida somente ao final, conforme prevê o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

No caso em tela, passando ao largo da questão atinente à alegada recusa do impetrado em apreciar o requerimento a ele dirigido, que não restou cabalmente comprovada, o fato é que o impetrante não logrou demonstrar que tem direito líquido e certo à diplomação.

Isto porque, conforme a nova regra do artigo 224, §3º, do Código Eleitoral, instituída pela Lei 13.165/15, também chamada de Reforma Eleitoral, não há mais a possibilidade de se declarar eleito o segundo colocado, mas se realizarão novas eleições sempre que o candidato eleito para as eleições majoritárias tiver seu registro de candidatura indeferido ou cassado. Eis o teor do dispositivo legal:

Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias.

(…)

§ 3o A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados.

O C. Tribunal Superior Eleitoral debruçou-se sobre a constitucionalidade do dispositivo e a aparente antinomia entre o caput e o parágrafo terceiro, no recente julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 139-25, proveniente de Salto do Jacuí/RS, no qual o Exmo. Relator, Ministro Henrique Neves, fixou a tese de que as hipóteses do caput e do §3º do art. 224 do Código Eleitoral não se confundem nem se anulam, haja vista que a regra do caput se aplica quando a soma dos votos nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa 50% dos votos dados a todos os candidatos, registrados ou não, enquanto que o parágrafo se aplica quando o candidato mais votado tem registro negado, ou diploma ou mandato cassado, independentemente da quantidade de votos anulados.

Assim, aplicável à hipótese o disposto no artigo 224, §3º, do Código Eleitoral, tem-se que a consequência do indeferimento definitivo do registro de candidatura de Efraim Bueno de Morais será a realização de novas eleições no município de Quatiguá, e não a diplomação do impetrante, segundo colocado, como eleito.