Israel entrega prefeitura saneada e com superávit

O prefeito de Salto do Itararé, Israel Domingos, reuniu no gabinete lideranças e servidores na manhã desta sexta-feira, dia 30, para uma prestação de contas de suas duas gestões.Depois de oito anos de muitas realizações, deixou obras e ainda um caixa positivo de aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Ele também agradeceu aos dois vices-prefeitos João Batista de Carvalho e Francisco Antônio Gomes, vereadores e a parte responsável da Imprensa regional.

Israel comentou a situação caótica que encontrou a prefeitura quando assumiu e agora além do hospital local, os departamentos, o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social e também informou ter pago R$ 265 mil de precatóprios da administração anterior.

Com o prefeito eleito Paulinho(PRP) e comitiva visitaram os pátios conhecendo toda a frota e os muitos equipamentos novos instalados.

“Quero agradecer a população saltense que confiou seu voto a mim,me colocando à frente da prefeitura por oito anos , dei o melhor de mim,solucionando os problemas e conseguindo grandes conquistas, hoje deixo meu cargo com a missão cumprida e além de não deixar dívidas, deixo o município equipado e com mais de um milhão de reais em caixa , agradeço a toda a minha equipe, que sempre se desdobrou para que tudo saísse perfeito”,declarou, adicionando:

“Temos novos tempos e mais esperança para a população que acompanhou o progresso do nosso município; o prefeito eleito e sua equipe podem contar com a gente no que for necessário”, assinalou, demonstrando tranquilidade e convicção.