Enfermeira assume desafio da saúde platinense

O município de Santo Antônio da Platina está fechando o ano de 2016 com gastos no setor de saúde que chegam a 28,92% do índice mínimo exigido pela Constituição Federal de 1988 e a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelecem a aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que é de 15%.

As despesas correntes da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio, ou seja, investimentos com recursos próprios, estão em torno de R$ 1.349.058,55, deste total, as subvenções junto ao Hospital Nossa Senhora da Saúde são de R$ 195.984,85 e, no Pronto Socorro (PS) de R$ 137.300,00 mais gastos de R$ 135.520,39 com recursos humanos no PS.

Manter um bom atendimento em todos os setores que envolvem a Secretaria de Saúde e diminuir gastos excessivos ou desnecessários é o grande desafio que terá pela frente a nova Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina, Ana Cristina Micó da Costa, casada com o Oftalmologista Fábio Patrial e mãe de Gabriel, 19 anos e Isabele, 10. Ana Costa é natural do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo e morou por alguns anos em Minas Gerais e Pernambuco. Formada pela Universidade Estadual do Rio Janeiro (UERJ), turma de 1994, ela é Enfermeira Padrão e trabalhou também na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, como professora na área de enfermagem no período de 1º de janeiro de 1997 a 1º de dezembro de 2000. Ana tem especialidade com habilitação em obstetrícia e paciente crítico.

Sua pasta municipal compreende, entre outros setores, direta e indiretamente, o Laboratório e a Farmácia Municipais, Núcleo de Apoio da Saúde da Família, Fisioterapia, Transporte dos Motoristas da Saúde, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto do Rim, Hospital Regional, Pronto Socorro (PS), Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi).

Nas eleições de outubro do corrente ano Ana, que tem 45 anos, concorreu ao cargo de vereadora pela Coligação “Justiça para todos”, no partido PMN, conquistando 137 votos. “Nunca me candidatei a cargo público, mas, aqui na cidade, havia integrado a equipe que estava envolvida com o projeto político cristão, há um ano. E, o Professor Zezão fez o convite para que eu concorresse para completar os 30% exigidos pela Justiça Eleitoral de mulheres candidatas, então entrei apenas para cumprir a chapa, mas já vinha envolvida no projeto político cristão”, disse ela, ao completar: “sempre fui engajada ao trabalho da Igreja (ela que é Católica) e cidadania e vi que se tratava de um projeto muito bom”.

Ana destacou que pretende, entre outras coisas, trabalhar para o grupo se fortalecer, se referindo tanto aos secretários e diretores escolhidos pelo prefeito como a própria secretaria que responderá e enfatizou que não é política, mas tem a experiência técnica na área de saúde. “Nunca me enxerguei como política e sempre agi para que o grupo se destacasse”, ao revelar que também foi líder estudantil na Faculdade. Nas eleições municipais mencionou que visitou os bairros para conhecer melhor os problemas que as pessoas vivem e na área de saúde, percebeu que o município caminhou bem ao longo do ano de 2016: “fui aos bairros mais como ouvinte, conhecer como vivem as famílias, nada de proposta de mudança, primeiro ver a realidade, também adquiri experiência e a receptividade foi positiva”. Ana Costa notou que o primeiro problema detectado por ela foi à falta de emprego, seguido de falta de vagas em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), depois a precisão de mais atenção social às famílias carentes, também mais pessoas engajadas nas escolas e, em quinto a saúde, ou seja, “as pessoas abordadas elencavam os problemas que viviam e gostariam de solução e a saúde estava mais adiante o que comprova que tinham bom atendimento até porque há a Unidade Básica de Saúde (UBS), na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, próximo à Vila Ribeiro. Então ficou claro para mim que a UBS contemplou a necessidade dos moradores daquela região da cidade”. Atualmente são 10 UBS em funcionamento em Santo Antônio da Platina, já incluindo uma no Povoado da Platina e, outra, no Distrito de Monte Real.

Uma das metas de trabalho da Saúde será trabalhar conjuntamente com outros setores da Prefeitura para a limpeza da cidade e, consequentemente, a orientação e conscientização das pessoas para manter os quintais limpos e a organização do descarte dos lixos das casas. “Grande parte das pessoas guardam muitas coisas desnecessárias e, quando tem que descartar ou deixa no quintal ou coloca na calçada e até mesmo na rua e se não há o descarte rápido, aqueles materiais serão motivos para gerar focos de mosquito da dengue e esta é uma preocupação constante”, disse Ana.

O convite para ser a Secretária de Saúde do Município platinense começou a se delinear quando o Professor Zezão visitou a clínica de seu esposo onde ela trabalha. “Na primeira quinzena de novembro – a data não me lembro direito – só sei que foi numa segunda pois tinha chegado da aula de inglês; ele veio sozinho e disse como estava minha disponibilidade de tempo, se tinha vontade de trabalhar no poder público e se eu conseguiria desvincular da clínica, já que sempre me coloquei para ajudar, por fazer parte, e ele também, do projeto político cristão, embora eu como colaboradora, não estando diretamente tratando dos detalhes do projeto técnico e pensante do grupo. Conversamos e ele foi embora e não imaginava o que seria. Na quarta-feira daquela mesma semana o Zezão voltou novamente sozinho e disse que havia conversado com o grupo já escolhido por ele e com aqueles que integram o projeto e chegaram ao meu nome. Pedi um tempo para falar com meu esposo, minha família em geral, pois é um impacto forte para a família, já que haverá acertos, erros no dia a dia da Secretaria e isto afeta direta e indiretamente a família”, destacou. No dia seguinte, quinta-feira, Ana Costa, disse que, pelo WhatsApp “agradeci a confiança do Zezão e do grupo e que estava disposta a trabalhar com ele e o projeto, até porque não consigo desvincular a vitória do Zezão com o projeto político cristão que foi onde tudo começou”, esclareceu.

Ana Micó tem experiência pública, pois trabalhou por oito anos na Prefeitura, seis no Hospital Nossa Senhora da Saúde e dois anos no Pronto Socorro (2002-2003) que fica na esquina das Ruas 13 de Maio e Joaquim Ribeiro Mendes, anexo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde adquiriu bastante experiência, conhecimento e como lidar tanto com o povo como com os companheiros de trabalho e sentiu as dificuldades e necessidades que envolviam diariamente o serviço. Ela foi concursada assim como a atual Enfermeira Padrão responsável do PS, Maristela Moreno.

Outra meta na gestão da nova secretária é colocar uma diretora que tenha bom conhecimento técnico e priorize o respeitoao ser humano. “Preciso e quero pessoa que tenha humanidade, que se coloque no lugar do outro, antes de querer encontrar a solução para um problema, portanto, é necessário ter uma visão muito boa da teoria da administração e, não se esquecer de que lidamos com pessoas e precisamos ter bom senso e entender que todos trabalham por um bem comum”, falou Ana Costa. Quanto à realidade dos trabalhos atuais a nova secretária disse que “vamos potencializar o que está dando certo”. Se há pretensão de continuar com Tânia Canto Bardal como Diretora do Departamento Municipal de Vigilância e Saúde ela disse não descartar a possibilidade de continuação e teceu elogios para Tânia que trabalha com epidemiologia, sanitária, saúde do trabalhador, enfim, “ela é muito experiente, dinâmica e gosta do que faz”.

Quanto aos motoristas que trabalham na saúde, Ana disse que está em conversação com o setor e pretende saber se todos estão qualificados para o cargo, com curso preparatório até porque é exigência de setores de fiscalização.

Se o cargo que assume lhe causa preocupação Ana Costa disse: “não me assusta a secretaria, não enxergo problemas, aliás, o único problema é o Aedes Aegypti e o que ele pode provocar. Trabalho não é problema, ao contrário, devemos proporcionar solução, para tanto, vou priorizar o diálogo, as pessoas tem que apresentar conhecimento, estarem bem informadas, tudo isso evita que o problema se estenda”, frisou, ainda acrescentando que “ao longo da vida venho lidando muito com a dor humana, não que isso sirva de consolo, mas o tal do ‘si’, não se deve alimentar e nem ser uma desculpa, temos é que dar o melhor de nós, por isso as queixas, não às vejo como problemas, mas como aprendizagem e se há algo de errado é porque o problema não está sendo corrigido”.

Ana Costa pretende criar no PS um protocolo não de chegada, mas de ocorrências, experiência que adquiriu no Hospital Universitário do Rio de Janeiro “Pedro Ernesto” e do PS do Souza Aguiar, além da Santa Casa de Misericórdia do RJ. Ana foi aluna do saudoso Enéas Ferreira Carneiro, que ficou conhecido no País pela campanha eleitoral ao ter pouco espaço de propaganda e falar muito rápido e terminar dizendo: “Meu nome é Enéas”. Ana também trabalhou com o Cirurgião Plástico Ivo Pitanguy.

Na entrevista que concedeu ao npdiario na clínica de seu esposo Ana Costa deixou bem claro que “eu gosto de desafio, sei lidar com críticas, sei separar bem a minha vida pessoal da pública, sou a mesma pessoa, apenas tratarei com mais exigência aqueles que exercem o cargo público porque todos nós devemos atender da melhor forma possível às pessoas, assim como as queixas de um e outro vou ouvir atentamente e deve haver consistência, caso contrário, tenho o apoio da ouvidoria da prefeitura; vamos valorizar o diálogo, respeitar o profissionalismo de todos, agir com responsabilidade sem dar ouvidos para discussões, mas buscando a raiz do problema, até porque não sei ficar parada, sou agitada às vezes, em outras, mais calma, é que tenho muito diálogo e não rotulo as pessoas como incompetentes e as valorizo; tenho comigo a qualidade de administrar o mecanismo de controle da situação, sou flexível e faço amizades por isso digo que vou procurar resgatar a humanização das relações humanas na Secretaria Municipal de Saúde do Município, tenho a qualidade que valorizo que é a simplicidade e descomplicar as coisas, ou seja, nem tudo que chega ao conhecimento da gente é um problema, é que se complicam as coisas. Não procuro sempre avaliar a situação na hora que chega o problema, às vezes é preciso deixar para o dia seguinte e, com a mente mais centrada se chega a uma solução plausível”, enfatizou.

No que diz respeito ao relacionamento com os vereadores ela disse que “não vou resolver nada sozinha, há um Conselho Municipal de Saúde, Organização Não Governamental (ONG), a população, enfim, estando todos os setores da Secretaria trabalhando direito, não vejo problemas com os vereadores”.

Para Ana Costa a Secretaria Municipal de Saúde precisa gerar números, ou seja, de atendimento, em todos os setores, atender da melhor forma possível e saber reduzir custos, já que o dinheiro público precisa ser bem aplicado a serviço do povo. Perguntado sobre a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Park Rennó e que foi conseguida na gestão da ex-prefeita Maria Ana Guimarães Pombo (PT) e cuja obra foi concluída na gestão do prefeito atual, Pedro Claro de Oliveira Neto (DEM), se vai funcionar ou não, já que a atual diretora de saúde, Adriana Mendes Almeida informou em recente audiência pública na Câmara Municipal que para funcionar a UPA teria um gasto mensal hoje em torno de R$ 700 mil reais, Ana Micó foi taxativa: “Vamos realizar um plano de viabilidade”.

Ao falar sobre a escolha de Ana Cristina Micó da Costa para a Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito eleito para a gestão de 2017-2020, José da Silva Coelho Neto (PHS), o Professor Zezão, disse que “seguindo nosso critério técnico, a Ana Cristina é uma das pessoas que mais entende de gestão de saúde em nossa região, ela que é Enfermeira de formação e especialização em gestão”. Se outros nomes foram sondados antes de definir pela Ana Costa, Zezão esclareceu que “alguns nomes foram sondados sim, mas nenhum definido e tínhamos certeza que ela aceitaria, pois fazia parte do grupo, aliás, dentro do grupo tínhamos bons nomes também”.

Perguntado ao prefeito eleito Zezão com relação ao que mais o preocupa na área de saúde já no primeiro ano de seu mandato, ele ressaltou que “em curto prazo nossa preocupação é com as doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue. Todo o atendimento da Secretaria de Saúde é preocupante, principalmente pela abrangência dos serviços. Agora, a principal das preocupações é colocar em funcionamento os novos postos de saúde que foram construídos e, especialmente, a UPA, pois todos nós sabemos que dinheiro para construção é muito mais fácil do que para o funcionamento e manutenção”.

E, o que espera do trabalho da nova Secretária de Saúde, professor Zezão destacou: “desejo e espero que ela coordene um atendimento de qualidade e humanizado aos nossos cidadãos”.

Texto e fotos: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario