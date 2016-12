Cisnop e Amunop renovadas

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná – Cisnop e a Associação dos Municipios do Norte do Paraná – Amunop elegeram no inicio desta semana, a diretoria executiva e conselho fiscal para o biênio 2017/18 por aclamação. A eleição ocorreu na sede da 18ª Regional de Saúde e contou com a presença de todos os prefeitos que integram as entidades.

Para o Cisnop, foi eleito o prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos e para a Amunop, o prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche(os dois na foto).

Segundo o novo presidente, Edmar Santos, o consórcio atua em 21 municípios da mesorregião do Norte Pioneiro e terá desafios importantes para resolver. Ele destacou a instalação da nova sede regional do SAMU, que será transferida para um prédio localizado nas proximidades da rodoviária de Cornélio Procópio e a conclusão e operação do Hospital Regional que está com apenas 40% de suas obras concluídas. “O consórcio é um mecanismo importante para o atendimento regional da saúde e hoje milhares de pessoas recebem consultas, realizam exames e cirurgias pagas pelos municipios que integram a entidade. Os desafios são muitos, mas esta diretoria está pronta para trabalhar muito”, afirmou Santos. Integram a diretoria do Cisnop os prefeitos de Wagner Martini, de Ribeirão do Pinhal (vice-presidente), Jorge Nunes, de Santa Mariana (Secretário), Ademir Golveia, São Sebastião de Amoreira, (Suplente), Gimerson Subtil, Sapopema (Diretor Financeiro), Eric Kondo, Nova Santa Bárbara (vice), Wanderley Ferreira, Santo Antonio do Paraíso (Relações Públicas) e Nelson Garcia, Abatiá (Vice). O Conselho Fiscal é formado pelos prefeitos Carlos Tamura, de Uraí, Carlos Carvalho, de Itambaracá e Ione Alves Abib, de Andirá.

Amunop

A nova diretoria executiva e conselho fiscal da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) foi eleita e tomou posse em eleição realizada esta semana. Como apenas uma chapa, liderada pelo prefeito eleito de Cornélio Procópio, o advogado Amin José Hannouche (PSDB), concorreu à eleição, a diretoria foi aclamada. O novo presidente Amin Hannouche garantiu que as principais reivindicações da região serão debatidas e levadas ao governo do estado e outros organismo de maneira intensa. “Temos uma série de reivindicações regionais, como a duplicação da BR 369 no trecho Jataizinho/Outrinhos (SP), a conclusão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Regional de Cornélio Procópio, que depois de concluídas, deverão atender toda a região e demandas que são importantes para toda a nossa região”, afirmou o novo presidente. Ele destacou a participação de todos os prefeitos da Amunop na reunião e convidou oficialmente os prefeitos de Abatiá, Ribeirão do Pinhal e a prefeita de Andirá, a se integrarem na Amunop. Estes municipios integram o Cisnop e outros órgãos estaduais sediados em Cornélio Procópio. A atual presidente da Amunop, Clea Marcia Bernardo de Oliveira, prefeita de Leópolis apresentou relatório das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos e parabenizou a nova diretoria pela eleição. A diretoria executiva da Amunop tem como vice-presidente o prefeito de São Jerônimo da Serra, Ricardo de Mello e diretor financeiro, Jamison Donizete da Silva, prefeito de Sertaneja. Integra o Conselho Fiscal, os prefeitos Lino Martins, de Bandeirantes, Acácio Secci, prefeito de Assaí e Edmar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão. São suplentes no Conselho Fiscal, Alessandro Ribeiro, prefeito de Leópolis, Vanderley Ferreira, prefeito de Santo Antônio do Paraíso e Carlos de Carvalho, prefeito de Itambaracá. (Marcos André de Brito – Comunicação Amunop) Fotos – Marcos Brito)

Foto clea – A presidente da Amunop Clea Oliveira, o novo presidente Amin Hannouche e o presidente do Cisnop, Edmar Santos durante a eleição das duas entidades.