ROTAM detém homem e apreende moto em Ibaiti

No começo da noite deste sábado

A ROTAM, em patrulhamento nas proximidades do Auto Posto Amarante, por volta das 19 horas deste sábado, dia oito,viu um indivíduo em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. Foi dada voz de abordagem e constatou-se que a Honda CG 125 de cor vermelha encontrava-se com a placa pertencente a uma Honda CG de cor azul, bem como apresentava numeração do chassi suprimida.

Diante do exposto, a motocicleta e o condutor foram encaminhados para a 37ª DRP de Ibaiti.