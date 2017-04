ROTAM apreende menor com drogas em Ibaiti

Ele já é conhecido nos meios policiais

A ROTAM, por volta das 20 horas desta terça-feira,dia 11, em patrulhamento pela Avenida Doutora Fernandina Do Amaral Gentile ao lado da praça Júlio Farah, percebeu movimentação nas instalações abandonadas da parte de trás do Ginásio de Esportes Petézão.A pé no intuito de realizar abordagem em quem estivesse nas dependências do local,se deparou com um menor de idade.

Na parte interna do ambiente ninguém mais foi localizado, porém, ainda na parte interior ao lado da porta durante buscas foram localizadas cinco buchas de maconha. Ressalta-se que o indivíduo em questão já é conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.

Diante do exposto, o adolescente juntamente com o entorpecente foram encaminhados até a 37ª DRP de Ibaiti para os procedimentos de Polícia Judiciária.