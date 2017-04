Presos três irmãos em Ribeirão Claro

Todos na quinta-feira

Por volta das 15 horas de quinta-feira,dia seis,na Rua Dr. Osvaldo A. Oliveira, a Polícia Militar foi acionada para dar apoio Polícia Civil em ocorrência na qual dois indivíduos (irmãos) haviam ameaçado a Delegada de Ribeirão Claro e sua equipe.

Em diligências, os PMs receberam informação que os dois estavam bêbados, em frente a uma padaria.

No local.realizaram a prisão de um deles que foi encaminhado à DP; na seqüência, o outro elemento foi até a Delegacia reiterando as ameaças, inclusive partiu para cima da equipe com com socos, todavia foi detido e preso.

Vale ressaltar que um outro irmão dos referidos indivíduos presos, também foi detido na manhã de quinta, num cumprimento de mandado judicial por tráfico de drogas.